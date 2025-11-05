Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Bankası kapıdaki tehlikeye dikkat çekti: 280 milyon insanın ihtiyacı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kuraklık, Su Krizi, Dünya Bankası, Sulama, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Bankası, her yıl 324 milyar metreküp tatlı su kaybı yaşandığını ve bu miktarın yılda 280 milyon insanın ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu bildirdi. Bu durumun bazı yerlerde binlerce insanın işinden olmasına neden olduğu belirtildi. Hızla artan su kaybına çözüm önerileri sunuldu.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Küresel Su İzleme Raporu'nun ilk sayısının "Kıtalar Kuruyor: Ortak Geleceğimiz İçin Bir Tehdit" başlığıyla yayımlandığı belirtildi.

HER YIL 324 MİLYAR METREKÜP KAYIP

Dünyanın her yıl 324 milyar metreküp tatlı su kaybı yaşadığı aktarılan açıklamada, bu miktarın yılda 280 milyon insanın ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu kayıpların kötüleşen kuraklık ve kötü fiyatlandırma politikaları, zayıf koordinasyon, ormansızlaşma, sulak alan tahribatı ile aşırı sulama gibi sürdürülemez arazi ve su uygulamalarından kaynaklandığı ifade edildi.

25 SENEDE % 25 ARTTI!

Küresel su kullanımının 2000 yılından bu yana yüzde 25 arttığına işaret edilen açıklamada, bu artışın üçte birinin halihazırda kurak olan bölgelerde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, buna Orta Amerika, Doğu Avrupa'nın büyük bir bölümü ve Kuzey Hindistan gibi tatlı su kıtlığıyla karşı karşıya olan bölgelerin de dahil olduğu, ancak su sıkıntısının Brezilya'nın güneydoğusu gibi hızlı tarımsal, endüstriyel ve kentsel büyümenin yaşandığı, tarihsel olarak su açısından zengin bölgelerde de ortaya çıktığı vurgulandı.

BİNLERCE İNSANI İŞSİZ BIRAKIYOR

Sahra Altı Afrika'da kuraklıkların her yıl 600 bin ila 900 bin kişiyi işsiz bıraktığına dikkati çekilen açıklamada, bu durumun orantısız şekilde kadınları, yaşlıları, topraksız çiftçileri ve düşük vasıflı işçileri etkilediği kaydedildi.

Son 20 yılda dünya genelinde daha fazla su tüketen ürünlerin yetiştirilmesine doğru bir kayma yaşandığına değinilen açıklamada, verimsizlikle birleşen bu yapısal değişimin halihazırda su sıkıntısı çeken ülkelerde su talebini daha da artırdığının altı çizildi.

NELER YAPILABİLİR?

Açıklamada, teknolojiler, düzenlemeler ve kamu farkındalığı yoluyla su talebinin daha verimli yönetilmesinin, geri dönüşüm, deniz suyu arıtımı ve geliştirilmiş depolama yoluyla alternatif su arzının artırılmasının ve sektörler ile bölgeler arasında suyun adil ve etkili dağılımının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

