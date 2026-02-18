Bankaların promosyon oranları Cemal Emre Kurt / ANKARA - Bankalar, artan emekli maaşlarıyla birlikte promosyon yarışında yeni bir döneme girdi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini beklerken yalnızca nakit promosyonlar 12 bin liradan başlayıp 32 bin liraya kadar çıkarken, ek ürünlerle birlikte toplam kazanç bazı bankalarda 90 bin liraya yaklaştı. Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca maaşlarını bu bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. İşte bankaların promosyon oranları:

Bankaların promosyon oranları Ziraat Bankası: 12 bin liraya varan nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, fatura iadesi ve kart kampanyalarıyla toplam 90 bin liraya yaklaşıyor.

Bankaların promosyon oranları VakıfBank: 12 bin lira nakit promosyonun yanında Troy Emekli Kart üzerinden 18 bin liraya varan alışveriş avantajı sunuyor.



Bankaların promosyon oranları Halkbank: Maaşa göre değişmek üzere 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon veriliyor.

Bankaların promosyon oranları Akbank: 15 bin liraya kadar nakit promosyon sunulurken, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam kazanç 30 bin liraya ulaşıyor.



Bankaların promosyon oranları Garanti BBVA: 15 bin liraya kadar nakit promosyon sunarken, ek ürün ve kampanyalarla birlikte toplam ödeme 25 bin liraya kadar çıkabiliyor.



Bankaların promosyon oranları Yapı Kredi: Maaşa göre 6 bin 250 liradan başlayan nakit promosyon, ek kampanyalarla 30 bin liraya kadar çıkıyor.

Bankaların promosyon oranları QNB: 20 bin liraya kadar nakit promosyon, ek ürün kullanımıyla birlikte 31 bin liraya kadar çıkıyor.

Bankaların promosyon oranları İş Bankası: 15 bin liraya kadar nakit promosyon ve çeşitli ayrıcalıklarla toplam ödeme 24 bin liraya ulaşıyor.

Bankaların promosyon oranları Türkiye Finans: 12 bin liraya kadar nakit promosyon; ek ürün ve kampanyalarla birlikte 32 bin liraya varan ödeme imkânı sağlıyor.

Bankaların promosyon oranları DenizBank: 12 bin lira nakit promosyon, ek kampanyalarla 27 bin lirayı buluyor.

Bankaların promosyon oranları ING: Maaşa göre 15 bin liraya kadar promosyon, ek şartlarla 28 bin liraya kadar yükseliyor.

Bankaların promosyon oranları TEB: 12 bin lira ana promosyon, fatura talimatı şartıyla toplamda 21 bin liraya çıkıyor.

Bankaların promosyon oranları Albaraka Türk: 20 bin lira nakit promosyon veriyor. Ek ödüllerle promosyon tutarı 30 bin lirayı buluyor.

