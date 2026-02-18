‘2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırma Sonuçları’na göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 49,6 iken 2025 yılında 3,7 puan artarak yüzde 53,3 oldu.

TÜİK’in araştırmasında mutluluk endeksi diğer yıllara göre yükselme eğiliminde. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2024 yılında yüzde 14,5 iken 2025 yılında 1,5 puan azalarak yüzde 13,0 olarak gerçekleşti. Kendini güvende hissedenlerin oranı bir hayli yüksek.

Türkiye’nin yüzde 53,3’ü hayatından memnun! TÜİK 2025 yılı mutluluk endeksini açıkladı

55-64 YAŞ EN MUTLU KESİM

Gruplara göre oranlar incelendiğinde; 55-64 yaş grubunda 2024 yılında yüzde 47,5 iken 2025 yılında 7,1 puan artış ile yüzde 54,6 oldu.

Mutluluk oranı tüm yaş gruplarında yükseldi. Artış, 2025 yılında bir önceki yıla göre 25-34 yaş grubunda 2,6 ile yüzde 53,6, 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2024 yılında yüzde 54,1 iken 2025 yılında 0,2 puan artarak yüzde 54,3 oldu.

KADINLAR DAHA HUZURLU

Buna göre, evli bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 56,9 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,6 olarak gerçekleşti. Evli olanlarda cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 54,2’sinin, evli kadınların ise yüzde 59,6’sının mutlu olduğu gözlendi.

AİLE OLMAK EN ÖNEMLİ SEBEP

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 69,0 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15,6 ile çocukları, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile annesi/babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 64,9 oldu.

Kendi geleceklerini iyi gördüklerini beyan eden bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden ümitli olma oranı yüzde 67,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 67,2 oldu.

GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 74,1

En yüksek memnuniyet oranı yüzde 74,1 ile asayiş hizmetlerinde. 2025 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,1. 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu.

TÜİK araştırmasında, ülkenin en önemli meselesi ihtiyaç mallarının fiyatlarındaki artış olarak görüldü. İstanbul İHA



