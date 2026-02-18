Empa Elektronik, büyüklüğü 836 milyon TL’ye ulaşması beklenen halka arz için 19-20 Şubat’ta pay başına 22 TL sabit fiyatla talep toplayacak.

Önder Çelik / İSTANBUL - Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel “Halka arz gelirlerimizin yüzde 40’ını yapay zekâ, e-Mobilite, güç elektroniği ve entegre devre tasarımı gibi alanlara yatırım yapmak ve AR-GE faaliyetlerimizi çeşitlendirmek için kullanmayı planlıyoruz. Elde edeceğimiz kaynağın yüzde 15’lik bir bölümünü bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik yatırımlarına kanalize edeceğiz. Geri kalan miktarın yüzde 30’u yeni yatırımlarımızla birlikte artan işletme sermayesi ihtiyacımızı karşılamamıza, yüzde 15’i finansal yükümlülüklerimizi daha az maliyetle yerine getirmemize imkân sağlayacak” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası