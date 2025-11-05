Küresel piyasalarda Bitcoin paniği! Hazine şirketleri, madenciler, borsalar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlıklarda haftalardır devam eden zayıf görünümün ardından son 24 saatte Bitcoin’in 100 bin doların altını test etmesi, sektörle ilgili hisse senetlerinde ciddi değer kayıplarına sebep odu.

BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı olarak bilinen ABD’li Strategy şirketinin hisseleri %-6,68 değer kaybetti ve son kapanışını 246,99 dolardan yaptı. Son 1 yıl içinde en yüksek 542,99 doları gören şirketin hisseleri, zirveden %54,50 geriledi.

ABD’li diğer BTC hazine şirketleri Riot Platforms %-6,97 ve Bullish’in hisseleri de dünkü işlemlerde %-8,97 geriledi.

MADENCİLER VE BORSALAR…

Öte yandan Bitcoin madenciliği yapan Hut 8'in hisseleri de %-12,28 ve MARA Holdings %-6,68 değer kaybı yaşadı. Kripto borsaların hisseleri de son düşüşten etkilendi. Coinbase Global ve Robinhood Markets %-6,99 oranında gerileyerek, kripto varlıklardaki düşüşten negatif etkilendi.

Japonya merkezli BTC hazine şirketi Metaplanet de bugünkü ilk işlemlerde %-7,10 gerileyerek 418 yen seviyesine çekildi. Şirket hisseleri son bir yılda 1.930 yen ile rekor seviyeyi görmüştü. Son durumda şirketin fiyatı zirveden %78 gibi oldukça ciddi bir oranda geriledi.

GEÇEN AY REKOR KIRMIŞTI

2 Kasım işlemlerinde 110.720 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı bugün 99 bin doları sınırına kadar gerileyerek, 3 günde yaklaşık %-10 geriledi.

BTC fiyatı ekim ayının ilk haftasında 126 bin 110 dolarla rekor seviyeyi test etmişti. BTC’de zirveden gerçekleşen düşüş ise son fiyatlamalar itibarıyla %-21 seviyesine ulaştı.

BTC’DE BEKLENTİLER

Analistler BTC’de 98 bin 600 dolar seviyenin önemli bir destek olduğunu, bu desteğin de kırılması halinde 93 bin dolara varabilecek düşüşlerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

“Yükseliş” hedefiyle açılan kaldıraçlı işlemlerin hızla tasfiye edilmesinin de düşüşün boyutunu hızlandırdığı belirtilirken, son 5 işlem gününde BTC’den yaklaşık 2 milyar dolarlık para çıkışı yaşandı.

ABD’de hükümetin açılmasının, kripto piyasalara da moral olabileceği ifade ediliyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Bu arada yapay zekâ destekli küresel teknoloji şirketlerinin hisselerinde de “aşırı değerlenme” endişesi ile satışlar yaşanıyor. Dünkü işlemlerde ABD borsalarında Nvidia %-3,96 ve AMD %-3,70 geriledi.

Japonya merkezli yapay zeka şirketi SoftBank Group’un hisseleri de bugünkü işlemlerde %-14 değer kaybına ulaşırken; Güney Koreli çip devleri Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri %-6 civarında düşüş yaşadı.