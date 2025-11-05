1 milyon TL'nin faiz yükü kaç TL oldu? Kredi çekerek konut almak ne kadar cazip?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi 24 Ekim ile sona eren haftada 638 milyar 762 milyon TL oldu. Bir önceki haftaya kıyasla konut kredisi hacminde 4,9 milyar liralık artış gerçekleşti.

TCMB’nin ekimdeki faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarına bakıldığında, bu hafta da yeni bir indirim gelmemesi dikkat çekiyor. Bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranı %2,69 olarak devam ediyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

5 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları şöyle:

Ziraat Bankası: %2,69

Akbank: %2,69

QNB: %2,69

Halkbank: %2,70

Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

Yapı Kredi: %2,79

Garanti BBVA: %2,79

İş Bankası: %2,79

Ziraat Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

1 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL'nin 10 yılda geri ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: %2,69

Aylık taksit: 28 bin 61 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

1 MİLYON TL/60 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL'nin 5 yılda geri ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Vadesi: 60 ay

Kredi Oranı: %2,69

Aylık taksit: 33 bin 768 TL

Toplam geri ödeme: 2 milyon 54 bin 606 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Diğer bütün kredilerde olduğu gibi konur kredisinde de vade sayısı düşütçe faiz yükü azalıyor. 10 yılık kredilerde %240 civarında bulunmaya devam eden faiz yükü, 5 yıllık kredilerde %105 seviyesine kadar düşüyor. Buna karşılık konut kredilerinde vade sayısı ve finansman tutarı, diğer kredi türlerine göre daha yüksek olduğu için; faiz yükü ve miktarı da yüksek seyretmeye devam ediyor.

İNDİRİM GELECEK Mİ?

Sektör temsilcileri, merkez bankasının son faiz indirimi sonrasında henüz konut kredilerinde bir indirim yaşanmadığını; ancak beklenti altında kalan ekim enflasyonunun ardından, kasım ayında da TÜFE’de düşüşün devam etmesinin “yeni faiz indirimlerinin habercisi” olabileceği ifade ediliyor. Bu indirimlerin zamanla konut kredisi oranlarına da yansıyabileceği aktarılıyor.

Bu yılın ilk 9 aylık dönemine konut satışları 1 milyon 128 bin adedi geçmiş ve yüksek faiz ortamına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %19,2 yükselmişti.