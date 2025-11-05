Depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşuyor! Bakan Kurum: Saatte 23 konut inşa ediyoruz

AKİF BÜLBÜL HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde yapılan çalışmaların dünyaya örnek bir koordinasyonla gerçekleştirildiğini, saatte 23, günde ise 550 konut inşa edildiğini belirterek “Elde ettiğimiz bu hızla asrın inşa seferberliğinde sona yaklaşmış, son düzlüğe girmiş durumdayız” dedi. Bakan Kurum, aralarında yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu medya yöneticilerine deprem bölgesindeki çalışmaları ilişkin son durumu anlattı. Kurum özetle şunları söyledi:

DERİN YARALAR AÇTI

Asrın felaketinde bir gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti. 108 bin kilometrekarelik alanda, 11 ilimizde hayat durdu. Bu alan, 100’den fazla ülkenin yüz ölçümünden daha büyük. 50 binden fazla canımızı toprağa verdik, milyonlarca insanımız evini kaybetti. Bu felaket, sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de derin yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

Çalışan nüfusumuzun yüzde 13’ü buralarda istihdama ediliyor. İhracatımızın yüzde 8,6’sı, ithalatımızın yüzde 6’sı yine bu illerimizde gerçekleşiyor. Tam da bu nedenle biz ‘Deprem bölgesinin dirilişi, Türkiye’nin istikbal meselesidir’ diyoruz. Bu anlayışla bir yandan deprem bölgesinde 11 ilimizde afetin izlerini siliyor, bir yandan da bu acılar bir daha yaşanmasın diye 81 ilimizin tamamında yapı stokumuzu yeniliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı ‘Dirençli Şehirlerin Yüzyılı’na dönüştürüyoruz. Dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla ‘asrın inşası’nı yapıyoruz.

200 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Depremin 15 gün sonrasında ilk konutlarımızın yapımını başlattık, 45. günde ilk temellerimizi attık. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için bugüne kadar 75 milyar doları aşan bir yatırım yaptık. 11 ilimizde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede; 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz arı gibi çalışıyor. Bugün Türkiye, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut inşa eden bir ülkedir. Asrın inşa seferberliğinde sona yaklaşmış, son düzlüğe girmiş durumdayız.

453 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ

Bu azimle, 6 Eylül’de toplamda 304 bin 836 bağımsız bölümü tüm sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza teslim ettik. Yapılması gereken konutlarımızın yüzde 70’ini tamamladık, her üç hak sahibi vatandaşımızdan 2’si evine kavuştu. Önümüzdeki hafta da 15 Kasım’da 350 bininci yuvamızı hak sahiplerimize verecek; yıl bitmeden 453 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

BÖLGEDE SON DURUM

Hatay’da bugüne kadar 86 bin konutu teslim ettik. Yıl sonuna kadar 153 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Atatürk Caddesi’nden başlayarak, dükkânlarıyla, tarihî konaklarıyla, okulları ve sosyal alanlarıyla Hatay’ı, yeniden eski canlılığına kavuşturuyoruz. Kahramanmaraş’ta 45 bin konut, köy evi ve iş yeri inşa ettik. Yıl sonuna kadar 74 bin yuvamızı teslim edeceğiz. Malatya’da 28 bin bağımsız bölümün inşası sürüyor. Bunların 11 binini vatandaşlarımıza teslim ettik. Adıyaman İndere’de 16 bin yeni yuvamız yükseliyor. Yaklaşık 100 bin insanımıza güvenli bir hayat alanı kazandırıyoruz. Yıl bitmeden; 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evinin yapımını tamamlayacağız. Böylece toplamda 43 bin 573 yeni yapıyla, Adıyaman için deprem korkusu artık mazide kalacak. Ayrıca 11 ilimizde, 4 bin 333 köyde yöresel mimariye uygun, 62 bin 817 köy evi inşa ediyoruz.

TOKİ ELİYLE 1 MİLYON 750 BİN KONUT YAPTIK

Bakan Kurum, büyükşehirlere TOKİ eliyle yapılan konutlara ilişkin de bilgi verdi. Kurum “Büyükşehrlerimizde, özellikle dar gelirli kardeşlerimizin barınma sorununu çözmek için eş zamanlı adımlar atıyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar TOKİ eliyle 1 milyon 750 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Şimdi deprem bölgesinde de kazandığımız birikim, tecrübeyi 81 ilimize yaymak istiyoruz ve onun için Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde başlattığımız ‘Yüzyılın Konut Projesi’ni başlattık. Bu projeyle 500 bin dar gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Bu proje bizim için çok önemli. Çünkü bu projeyle, tüm dünyada gerileyen sosyal devlet anlayışına, Türkiye olarak yeniden soluk veriyoruz” dedi.