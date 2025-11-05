Dönüşüm lafta kalıyor, acilen boşaltılmalı! İstanbul’da 50 bin yapı her an çökebilir

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de aynı aileden dört kişinin can verdiği kendiliğinden çöken yedi katlı bina faciası, “kentsel dönüşüm” meselesini yine gündeme getirdi.

Uzmanlar, sadece İstanbul’da 600 bin binanın çürük olduğunu belirtirken, 39 ilçesindeki 50 bin yapının da her an kendiliğinden yerle bir olacağı uyarısında bulunuyor. Devletin kentsel dönüşüm için her türlü teşviği ve desteği vermesi, hatta “Yarısı devletten” uygulamasına rağmen, ev sahipleri işi ağırdan alıyor.

Asrın faciası Kahramanmaraş depremlerinde siyasi sebeplerle kentsel dönüşüm kararı iptal edilen yerlerde büyük yıkım ve can kaybı yaşanırken, dönüşen ve TOKİ koordinasyonunda yapılan binalarda neredeyse sıva çatlağı bile olmaması, durumun önemini tekrar hatırlattı. Ancak, ağır aksak ilerleyen kentsel dönüşüm istenen sürate ulaşmadığı için neredeyse Türkiye’nin her yerinde her gün bir bina kendiliğinden çöküyor. Bazen hiç can kaybı yaşanmazken, kimi zaman da facia meydana geliyor.

Uzmanlar, binaların kendiliğinden çökmesinin en önemli sebeplerinin mühendislik hizmeti alınmadan, kalitesiz malzemeyle inşa edilmesi ve sonradan fazladan kat eklenmesi olduğunu belirtti. Uzmanlar, İstanbul’da kendiliğinden çökme tehlikesi bulunan bina sayısının çokluğuna işaret ederek, yüksek katlı binaların mühendislik hizmeti alınmadan yapılmasının fecaat olduğunu vurguluyor.

"ACİLEN BOŞALTILMALI"