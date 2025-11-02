Gebze uyardı, 1999 öncesine dikkat! Türkiye’de 6 milyon riskli yapı var

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Uzmanlar, Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon konutun acilen dönüşüme girmesi gerektiğini belirtiyor. Sadece İstanbul’da 2 milyon konutun risk altında olduğu ifade edilirken, bunlardan 600 bininin ayakta zor durduğu vurgulanıyor.

Uzmanlara göre, her geçen gün yaşanan küçük ölçekli çökmeler veya hasarlar, olası büyük bir deprem öncesinde ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasına rağmen, maliyetler, hukuki süreçler ve vatandaşların kararsızlığı bu dönüşümü yavaşlatıyor. Oysa uzmanlara göre, her geçen gün “zaman kaybı” değil, “can riski” anlamına geliyor.

1999 YILI ÖNCESİ YAPILAR RİSKLİ