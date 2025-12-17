CHP İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ürettiği patatesleri kazandırmadığı gerekçesiyle sokağa dökmüştü. Erdoğan, bu defa çektiği video ile kendisine ceza kesen İl Ticaret Müdürlüğü'ne hakaret etti. Ticaret Bakanlığı tarafından ise konunun takibe alındığı ancak henüz bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde CHP İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, sokağa patates döktüğü için Yozgat Ticaret Müdürlüğü tarafından kendisine 17 milyon 200 bin lira ceza kesildiğini ve bu cezayı kabul etmediğini söyleyerek hakaret etti.

"BU CEZAYI KABUL ETMİYORUM"

Erdoğan, "Üreterek çalışarak zarar eden bir üretici olarak buradan size sesleniyorum. İsraf olmasın tüm ürünlerimiz bedava. İhtiyaç sahipleri gelip alabilir. Aynı zamanda bana patatesi döktü diye 17 milyon 200 bin lira ceza kesen Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum; ben bu cezayı kabul etmiyorum. Kayıp 128 milyar doları bana kessinler. Ülke ekonomisi rahatlasın. Eğer kesmezlerse namussuz ve şerefsizler" ifadelerini kullandı.

PATATESLERİ DÖKEREK PROTESTO ETMİŞTİ

Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan 5 ay önce Kazankaya köy meydanında çuvallar dolusu patatesi döküp zayi ederek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti.

BAKAN YARDIMCISI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, CHP'li başkanın patates şovu üzerine sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla konuyu ülke gündemine taşımıştı. Gürcan paylaşımında, milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini ifade etmişti.

'CEZA KESİLDİ' DEDİ, BAKANLIK KABUL ETMEDİ

CHP ilçe başkanı Sadık Erdoğan, hakaret içerikli son paylaşımında kendisine 17 milyon 200 bin TL para cezası kesildiğini iddia etse de, Ticaret Bakanlığı tarafından konunun takibe alındığı ancak henüz bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi. Bakanlık tarafından Hal kanununa muhalefet ve yönetmelikleri aykırı hareket suçlamaları ile Erdoğan'a 1.4 ile 17 milyon lira arasında ceza kesilmesi ön görülse de aradan geçen 5 aylık zamana rağmen ilgili komisyonunun henüz ceza miktarı belirlemediği ve işleme koymadığı belirtildi.

