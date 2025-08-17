Bir kamyon patatesi köy meydanına dökmüştü: Bakanlık, CHP'li başkan için harekete geçti! Hem para cezası hem soruşturma

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya Köyü'nde çiftçilik yapan aynı zamanda CHP Aydıncık İlçe Başkanı olan Sadık Erdoğan ve beraberindeki bir grup üretici ürettikleri soğan ve patatesi maliyetin altında sattıkları gerekçesiyle köy meydanına dökmüştü.

Ticaret Bakanlığı, sürekli tekrarlanan bu senaryonun piyasayı manipüle girişimi olduğunu vurgulayıp Erdoğan hakkında cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Haberi duyuran Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan açıklamasında, "14 Ağustos 2025 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında “Yozgat İli Aydıncık Kazankaya Köyünde Patates Dökme Eylemi” başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine, Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır" dedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER EYLEMLERDE BULUNMUŞ

Gürcan, Erdoğan'ın daha önce de benzer eylemlerde bulunduğunu aktarıp açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, görüntülerde yer alan kişinin Sadık Erdoğan olduğu, kendisinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı patates üreticisi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydıncık İlçe Başkanı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir.

İncelemeler sonucunda, ilgili kişinin geçmişte sosyal medya hesaplarında benzer eylem ve paylaşımlarda bulunduğu, ayrıca Yozgat’ta çiftçilerin protesto ettiği etkinliği organize ettiği tespit edilmiştir. Çiftçilik faaliyetlerini kullanarak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğine dair güçlü bulgulara ulaşılmıştır"

KÖYDE SAHA ÇALIŞMASI YAPILDI

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 15.08.2025 tarihinde Kazankaya Köyü’nde saha çalışması yapılmış; resmî yazı, Tebliğ–Tebellüğ Belgesi karşılığında köy muhtarına teslim edilmiş ve eyleme konu patateslerin cinsi, kalitesi, miktarı ile eylemin gerekçelerine ilişkin bilgi talep edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede dökülen patateslerin toplandığı görülmüş, alan fotoğraflanarak tutanak altına alınmıştır.

PİYASAYI BOZAN SADIK ERDOĞAN'A PARA CEZASI

Elde edilen tüm bilgi, belge ve tutanaklar, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, yapılacak değerlendirme sonucunda adı geçen Sadık Erdoğan hakkında piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma ile piyasada darlık yaratma fiillerinden dolayı 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, halkı kin ve nefret ile Cumhurbaşkanına hakaret suçları sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, tarımsal üretim ve ticarette şeffaflığın sağlanması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, üretici ile tüketici arasındaki güvenin korunması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak sürdürülecektir"