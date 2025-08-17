Hasat başladı! Ne gübre ne sulama… Vatandaş tek kuruş masraf etmeden topluyor

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğal yetişen ve yöre halkı tarafından dağ çileği olarak bilinen böğürtlenler, toplanmaya başlandı.

YÜKSEK RAKIMDA DOĞAL HASAT: REÇELİNİ DE YAPIYORLAR

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Sulu Dere, Karanlık Dere ve Cıbıltepe bölgesinde 2 bin 500 rakımdaki sarıçam ağaçları içinde böğürtlen yoğunluğu bulunuyor.

C vitamini bakımından zengin olduğu bilinen ve yöre halkı tarafından toplanan böğürtlenler, kış öncesi reçel yapılarak kavanozlara koyulup muhafaza ediliyor.

“ÇOK FAYDALI, ÇOK GÜZEL”

Vatandaşlardan Hadise Gündoğdu, sezonun ilk mahsullerini toplamaya başladıklarını söyledi.

Doğal olarak yetişen böğürtlenin (dağ çileği) çok faydalı olduğunu dile getiren Gündoğdu, "Çileklerimizin toplamaya başladık, çok faydalı çok güzel, bunları evde reçel yapacağız" dedi.

ŞİMDİ TAM ZAMANI

Böğürtlen toplayanlardan Ercan Şahin de Sarıkamış ormanlarında doğal ürünler topladıklarını belirterek, "Mevsim tamam şu anda çileklerimizi topluyoruz, Allah fırsat verirse kışlık reçellerimizi yapacağız. Allah herkese yemeği nasip etsin" ifadesini kullandı.

Mehmet Sağlam da yoğun olarak görülen kayak merkezi bölgesinde böğürtlen topladıklarını anlattı.