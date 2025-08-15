Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hasat devam ediyor! Tarlada fiyatı 100 TL'ye çıktı

Hasat devam ediyor! Tarlada fiyatı 100 TL'ye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hasat devam ediyor! Tarlada fiyatı 100 TL&#039;ye çıktı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde şeftali hasadı devam ediyor. Bu yıl fiyattan memnun olan üreticiler, "Hasadın başında 30-60 TL arasıydı, şimdi 80-100 TL bandına çıktı." dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde şeftali üreticileri, sezonun son ürünlerini hasat ediyor.

20 yıldır dede mesleği olarak şeftali üreticiliği yapan çiftçi Sefa Sezgin, 20 dönümlük arazisinde bu yıl yaklaşık 40 ton ürün topladığını söyledi. Sabah saat 05.00'te bahçeye girdiklerini belirten Sezgin, "Öğlene kadar toplama yapıyoruz, sıcakta toplamıyoruz ki meyvemize zarar gelmesin. Amacımız, tüketiciye taze şeftali ulaştırmak" dedi.

Hasat devam ediyor! Tarlada fiyatı 100 TL'ye çıktı - 1. Resim

KAHVERENGİ KOKORCA İÇİN İLAÇLAMA 

Bu yıl kışın yaşanan yanma ve donma olaylarının bazı çeşitleri etkilediğini ancak genel verimin iyi olduğunu ifade eden Sezgin, kahverengi kokarca zararlısına karşı da Samsun İl ve Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle ilaçlama yaptıklarını kaydetti.

Hasat devam ediyor! Tarlada fiyatı 100 TL'ye çıktı - 2. Resim

FİYAT 80-100 TL BANDINDA 

Fiyatlardan kısmen memnun olduklarını dile getiren Sezgin, "Hasadın başında 30-60 TL arasıydı, şimdi 80-100 TL bandına çıktı. Ancak girdi maliyetleri çok yükseldi. Enflasyon bizden hızlı ilerliyor" diye konuştu.

Hasat devam ediyor! Tarlada fiyatı 100 TL'ye çıktı - 3. Resim

