Hasat devam ediyor! Tarlada fiyatı 100 TL'ye çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde şeftali üreticileri, sezonun son ürünlerini hasat ediyor.

20 yıldır dede mesleği olarak şeftali üreticiliği yapan çiftçi Sefa Sezgin, 20 dönümlük arazisinde bu yıl yaklaşık 40 ton ürün topladığını söyledi. Sabah saat 05.00'te bahçeye girdiklerini belirten Sezgin, "Öğlene kadar toplama yapıyoruz, sıcakta toplamıyoruz ki meyvemize zarar gelmesin. Amacımız, tüketiciye taze şeftali ulaştırmak" dedi.

KAHVERENGİ KOKORCA İÇİN İLAÇLAMA

Bu yıl kışın yaşanan yanma ve donma olaylarının bazı çeşitleri etkilediğini ancak genel verimin iyi olduğunu ifade eden Sezgin, kahverengi kokarca zararlısına karşı da Samsun İl ve Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle ilaçlama yaptıklarını kaydetti.

FİYAT 80-100 TL BANDINDA

Fiyatlardan kısmen memnun olduklarını dile getiren Sezgin, "Hasadın başında 30-60 TL arasıydı, şimdi 80-100 TL bandına çıktı. Ancak girdi maliyetleri çok yükseldi. Enflasyon bizden hızlı ilerliyor" diye konuştu.