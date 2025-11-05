Fiyatlar 1 milyon 862 bin TL'den… TOGG, sıfır faizli kasım kampanyasını başlattı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 20 bin 140 adet satış gerçekleştiren TOGG, bu yılın aynı döneminde gaza bastı. Yerli elektrikli TOGG’un satışları 2025 yılının 10 aylık döneminde 27 bin 480 adetlik satış rakamına ulaştı. Sadece ekim ayında 4 bin 155 adetle “en çok tercih edilen ilk 10 marka” arasına girmeyi başaran TOGG’un satışları, 2025 Ocak-Ekim döneminde %36,45 oranında arttı.

SIFIR FAİZLE 800 BİN TL

Türkiye’nin küresel teknoloji markası TOGG, kasım ayına avantajlı kampanyalarla giriş yaptı. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda ve bireysel kullanıcılara; T10X ve T10F V2 modellerinde, 800 bin TL için %0 faizli ve 12 ay vadeli finansman seçeneği sunuluyor. Böylece elektrikli araç severler, ayda 66 bin 667 TL geri ödeme ile TOGG sahibi olabilecek.

36 VE 48 AY VADELİ KREDİLER

Bir diğer seçenek olarak da 1 milyon 700 bin TL kredi %2,57 faiz ile sunuluyor. Böylece 48 ay vadeli ödeme planında, ayda 71 bin 578 TL taksitle TOGG alınabiliyor.

TOGG, kasım kampanyasına “çift motorlu, dört tekerlekten çekişli” 4More serisini de dahil etti. Buna göre T10X V2 4More Obsidiyen ve T10F V2 4More için 1 milyon 500 bin TL kredi, %2,52 oranla kullanılabiliyor. 36 ay vadede aylık taksitler 71 bin 564 TL olarak gerçekleşiyor.

KURUMSAL TALEPLER

Öte yandan TOGG, kurumsal kullanıcılar için de kolaylıklarını sürdürüyor. Bu kategorideki talepler için “4More” da dahil olmak üzere T10X V2 ve T10F V2 için, 1 milyon 900 bin TL krediye %2,75 faizli, 48 ay vadeli ve 73 bin 644 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.

BAŞLANGIÇ FİYATLARI

TOGG’un resmî sitesinde 5 Kasım 2025 itibarıyla ilan edilen, başlangıç donanım araç satış fiyatları şöyle:

-V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

-V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

-V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

-V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL