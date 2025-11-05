“Annemi öldüreceğim” mesajları gündemi sarstı! Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem yeniden ifade verdi

Şarkıcı Güllü’nün ölümünün ardından “intihar mı, cinayet mi?” tartışmaları yeniden alevlendi. Güllü’nün patronu Ferdi Aydın’ın, “Güllü’yü öz kızı öldürdü” iddiası ve savcılığa sunduğu “Annemin ölmesini istiyorum” tarzındaki WhatsApp yazışmaları büyük yankı uyandırdı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise “Mesajlar bana ait, ancak annemi ben öldürmedim” diyerek suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Sabah'ta yer alan habere göre; mesajları gündemi sarsan Tuğyan Ülkem Gülter, yeniden savcılığa çağrılarak ifade verdi. Gülter, herkesi şaşkına çeviren sözler sarf etti.

“SİNİRLE BİRBİRİMİZE BÖYLE SÖZLER SÖYLERDİK”

Gülter, "Annemle kavga ettiğimiz dönem duygusal bir anımda o mesajları dertleşme maksadıyla atmıştım" dedi.

Gülter ifadesinde "Annem kavgalı olduğumuz bir gün beni aradı. Alkolün etkisiyle 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik" dedi.

“ANNEMLE HUSUMETİMİZ YOKTU”

Güllü'nün ölümün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olayın yaşandığı gece evde olan Sultan Nur Ulu savcılığa çağrılarak yeniden ifade verdi. Güllü'nün kızı şunları anlattı:

"Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir."

“ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİM” MESAJLARINA AÇIKLAMA

"Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi. İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım.

GÜLLÜ’NÜN DÜŞTÜĞÜ GECEYİ ANLATTI

"Annemin benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğü iddiaları asılsız... O gece annem çok alkollüydü. Bizim olduğumuz odaya geldi, biz oynuyorduk. Annem de bizimle oynamaya başladı. Ben gardırobun yanında arkam cama dönük şekilde oynarken güm diye bir ses duydum. Arkamı dönüp cama doğru baktığımda annem düşmüştü."

“KIZI İLE BAZEN ATIŞIRDI AMA…”

Güllü'nun manevi kızı Sultan Nur Ulu ise ifadesinde şunları söyledi: "Son dönemde Güllü annenin de isteğiyle onlarda kalıyordum. Kızı ile annesi bazen atışırlardı ama ben büyük bir kavgalarına şahit olmadım. Ülkem'in 'Annemi öldüreceğim' gibi sözlerini hiç duymadım. Biz şaka dahi olsa camdan atlayalım veya atalım gibi bir laf söylemedik."