Trump'tan Mamdani'ye cevap geldi: New York'ta egemenliğimiz gitti

Trump'tan Mamdani'ye cevap geldi: New York'ta egemenliğimiz gitti

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanlığı’nı kazanan Zohran Mamdani’ye cevap verdi. Seçim sonucunu "Egemenliğimizi kaybettik" sözleriyle değerlendiren Trump, "Bir komünist belediye başkanı oldu. Biz hiçbir zaman, ülkemizdeki hiçbir pozisyona sosyalistin seçilmesine izin vermeyeceğiz demiştik. Olmadı bu..." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani’ye sert sözlerle cevap verdi. Seçim sonucunu “Egemenliğimizi kaybettik” ifadeleriyle değerlendiren Trump, "Bir komünist belediye başkanı oldu" dedi. 

Trump yaptığı açıklamada, “Dün egemenliğimizi kaybettik. New York’ta bir komünist belediye başkanı oldu. Kaçıyorlar New York'tan... Komünist rejim altında yaşamak istemiyorlar. Beyaz Saray orada olsun isterdim" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Mamdani'ye cevap geldi: New York'ta egemenliğimiz gitti - 1. Resim

ABD Başkanı açıklamasının devamında şunu söyledi:

"Biz hiçbir zaman, ülkemizdeki hiçbir pozisyona sosyalistin seçilmesine izin vermeyeceğiz demiştik. Olmadı bu... 

Mamdani'nin çaresine bakacağız.

Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya bakın neler oluyor. Ben G-20'ye gitmeyeceğim. Güney Amerika'da olmamalıydı, G-20. 

 Ben Beyaz Saray'da olduğum sürece ABD komünizme geçemeyecek"

Trump'tan Mamdani'ye cevap geldi: New York'ta egemenliğimiz gitti - 2. Resim

MAMDANİ NE DEMİŞTİ?

Trump’ın bu açıklamaları, seçim sonrası zafer konuşmasında kendisini “Müslüman, Demokrat bir sosyalist” olarak tanımlayan Mamdani’nin “New York artık göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olacak” sözlerine karşılık geldi.

Mamdani, Trump’ın eleştirilerine gönderme yaparak, “Donald Trump, beni izlediğini biliyorum. Sesi aç, çünkü değişim dönemi başladı” ifadelerini kullanmıştı.

