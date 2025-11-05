Trump ve Xi anlaştı, gümrük vergilerinde sürpriz karar!

Çin, ABD mallarına uygulanan ek gümrük vergilerinin askıya alınmasını bir yıl uzattı.

GÖRÜŞMELER SONRASI ATEŞKES UZADI

Ekim ayı sonunda Güney Kore’de bir araya gelen iki lider, son aylarda yürütülen ticaret müzakerelerinin ardından ekonomik ateşkesi bir yıl daha uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz hafta Xi Jinping ile Donald Trump arasında yapılan görüşmelerde varılan mutabakatı Çin tarafı resmileştirmiş oldu.

Maliye Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "ABD mallarına uygulanan yüzde 24'lük gümrük vergisi bir yıl süreyle askıya alınacak, yüzde 10'luk vergi ise yürürlükte kalacak" ifadelerine yer verdi.

10 Kasım itibarıyla karar yürürlüğe girecek.

WASHINGTON DA ADIM ATTI

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada Washington’un Çin’den ithal edilen ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerini yüzde 20’den yüzde 10’a indirme kararı aldığını açıklamıştı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gümrük savaşları son yıllarda ticareti ciddi biçimde zayıflatmış, bazı ürünlerde vergiler üç haneli rakamlara ulaşmıştı.

TARIM ÜRÜNLERİNDE EK VERGİLER DURDURULUYOR

Çin, ayrıca Mart ayında başlatılan Amerikan tarım ürünlerine yönelik ek vergi önlemlerinin “uygulanmasını durduracağını” duyurdu.

Pekin, daha önce ABD’den ithal edilen tavuk, buğday, mısır ve pamuğa yüzde 15; soya fasulyesi, sığır eti, süt ürünleri ve diğer tarım ürünlerine ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE KISITLAMA KALKIYOR

Görüşmelerin ardından Pekin, savunma, otomotiv ve elektronik üretiminde kritik öneme sahip “nadir toprak elementleri”nin ihracatına getirilen kısıtlamaları da bir yıl süreyle askıya almayı kabul etti.

ABD DE 'ENTITY LIST' KARARINI ERTELEDİ

Çin Ticaret Bakanlığı, Washington’un da kara listeye alınan şirketlerin bağlı kuruluşlarına yönelik “Entity List” ihracat kısıtlamalarını bir yıl erteledi.

ABD ayrıca, Çin’in gemi inşa sektörüne yönelik yaptırımları da aynı süreyle askıya aldı.

Pekin, bu adıma karşılık olarak kendi “karşı önlemlerini” de bir yıl süreyle askıya alacağını aktardı.