Haberler > Gündem > Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ümraniye'de düzenlenen partisinin mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CHP Lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün ilimizin Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmanın bir bölümünde, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

