Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması: Kararı bizzat duyurdu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalar yaptı.

Serdal Adalı'nın açıklamaları:

"KAÇMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"

"Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben bunu taşımak için buradayım, kaçmak için değil. 15 senedir ister yönetimde olayım, ister olmayayım Beşiktaş sevdasından bir gün bile kaçmadım."

"İCRA MASALINI ANLATACAĞIM"

"Bu koltuk sorumluk ister, ben bunun için buradayım. Ben bu emeğin üzerine kimsenin gölge düşürmesine izin veremem. 10 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen Beşiktaş'a yakışan işler yaptık. Hem icra masalının aslını anlatacağım hem de bir açıklama yapacağım. Bir camianın onurunu korumak için emek veren insanlar, göz göre göre böyle bir yanlışa izin verir mi? Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bir bu kalmıştı! Bunu da yaşayalım. Hiç kimseden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık bir şekilde bunu yaparız."

"OPERASYON ÇEKİLİYOR"

"Her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun ve aynı oyuncular. Beşiktaş seyirci değil ve bu oyunu ezberledi. Bu ciddi bir operasyon! Amaç Beşiktaş'ı tekrar seçime götürmek, istikrarsız yapmak. Bizim geliştirdiğimiz projelerde gözleri var. Beşiktaş'a kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amaçları Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağının kontrolü vermek. Amaçları Beşiktaş değil, kaynakları ama biz buna izin vermeyeceğim."

"BAŞKAN OLMAK İSTEYEN ÇIKSIN!"

"Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kasiyer basamağı değildir. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, gelmiş ve geçmişle hesabı olmayan, Beşiktaş'ı şahsi menfaati için kullanmayacak adayı ben destekleyeceğim"

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

"Futbol komitesini hayata geçirdik. Sergen Hoca'mız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Sergen Hoca'mız görevinin başındadır ve en ufak bir problemimiz yoktur."