Beşiktaş'tan komisyon kararı: Tüm iddialar araştırılacak

Beşiktaş Kulübü, genel kurulun ardından çıkan iddiaların aydınlatılması için komisyon kurulacağını ve açıklama yapacaklarını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca Tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzûm üzerine Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir.



En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız." denildi.

ADALI YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyetler idari ve mali yönden oylandı.

HASAN ARAT İBRA EDİLMEDİ

Hasan Arat'ın görev yaptığı 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Adalı'nın görev süresi olan 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemleri ise ibra edildi.

ARAT, KULÜP ÜYELİĞİNDEN 1 YILLIĞINA ÇIKARILDI

Toplantıda, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat hakkında disiplin kurulunca verilen 1 yıllık üyelikten uzaklaştırma cezası oylandı. Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

OLAYLI İBRA

Adalı'nın ibrası sırasında salonda gergin anlar yaşandı. Kongre divan başkanı Affan Keçeci, ibra oylamasını sunduktan sonra sayım yapmadan oy çokluğuyla yönetimin ibra edildiğini söyledi. İbra etmeyen taraf ise buna tepki göstererek sayım yapılmasını istedi.

İbra etmek isteyenlerin ve istemeyenlerin salonun iki tarafına yerleşmesini talep eden Keçeci, daha sonra bu sayımdan da vazgeçti. Üyelerden kongre katılım kartlarının toplanması ve kartlara göre sayım yapılmasını isteyen Keçeci sayının ibra lehine olduğunu açıklayarak Adalı yönetiminin oy çokluğuyla ibra edildiğini duyurdu.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü'nün 2025-2026 yılı bütçesi revize edildikten sonra yapılan ikinci oylamada kabul edildi.

Toplantının son bölümünde sayman yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi hakkında açıklamalar yaptı.

Abraş'ın konuşmasının ardından kongre divan başkanı Affan Keçeci'nin yaptığı oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Daha sonra verilen önergeyle birlikte bütçe revize edilerek yeniden oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama esnasında salonda bütçeyi kabul etmeyen iki kişinin kalması dikkati çekti.