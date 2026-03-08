Inter Miami'nin ortaklarından Jorge Mas, 2023'ten bu yana takımda olan Arjantinli süperstar Lionel Messi için ödenen yıllık ücreti açıkladı.

Futbol kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi'nin yıllık kazancı ortaya çıktı.

MLS kulübünün ortaklarından olan Jorge Mas, Bloomberg'e verdiği röportajda, Arjantinli yıldıza yıllık yapılan ödemeyi açıkladı.

"70-80 MİLTON DOLAR ÖDÜYORUM"

Messi'nin takımın en pahalı oyuncusu olduğunu söyleyen ABD'li iş insanı Mas, "Messi'ye ödeme yapıyorum. Her kuruşuna değiyor ama bu yılda 70 ila 80 milyon dolar arasında değişiyor. Her şey dahil." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi

MESSI'NİN GELİR KALEMLERİ

MLS Oyuncular Birliği tarafından yayınlanan maaş rehberine göre; Lionel Messi, 12 milyon dolarlık net maaşı ve 20.4 milyon dolarlık garantili tazminatıyla ligin en yüksek ücretli oyuncusu konumunda.

ESPN'in haberine göre; Arjantinli yıldız, Adidas ile olan sponsorluk anlaşması ve ligin yayın ortağı Apple ile olan gelir paylaşımı anlaşması gibi diğer gelir kaynaklarından da faydalanıyor.

