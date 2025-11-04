Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Millilerin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Millilerin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, Brezilya'da düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği UEFA Avrupa Kıtası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Brezilya'da düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği UEFA Avrupa Kıtası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde Türkiye, B Ligi B2 Grubu'nda İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti.

Kura çekiminde Türkiye'yi kadın milli takımlar idari sorumlusu Işık Özaydın'ın temsil etti.

UEFA'nın yapacağı organizasyon toplantısı sonrasında Türkiye'nin, rakipleriyle şubat, nisan ve haziran aylarında oynayacağı maçların tarihleri ve yerleri kesinleşecek.

32 takımın mücadele edeceği 2027 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından 11 takım kesin olarak gidecek. A Ligi'nin 4 grup birincisi direkt olarak Brezilya'da yer alacak.

Kalan 8 takım; A, B ve C liglerinde oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak. Play-off'lardan gelecek 8 takımın, Avrupa sıralamasına göre ilk 7'si, Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkı kazanacak. 8. olan takım ise kıtalar arası play-off 2. tur maçlarında mücadele edecek ve başarılı olduğu takdirde Avrupa kıtasından 12. takım olarak Dünya Kupası Finalleri'ne katılacak.

Gruplar şöyle oluştu:

A Ligi

A1 Grubu: İsveç, İtalya, Danimarka, Sırbistan

A2 Grubu: Fransa, Hollanda, Polonya, İrlanda Cumhuriyeti

A3 Grubu: İspanya, İngiltere, İzlanda, Ukrayna

A4 Grubu: Almanya, Norveç, Avusturya, Slovenya

B Ligi

B1 Grubu: Galler, Çekya, Arnavutluk, Karadağ

B2 Grubu: Türkiye, İsviçre, Kuzey İrlanda, Malta

B3 Grubu: Portekiz, Finlandiya, Slovakya, Letonya

B4 Grubu: Belçika, İskoçya, İsrail, Lüksemburg

C Ligi

C1 Grubu: Bosna-Hersek, Estonya, Litvanya, Lihtenştayn

C2 Grubu: Hırvatistan, Kosova, Bulgaristan, Cebelitarık

C3 Grubu: Macaristan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Andorra

C4 Grubu: Yunanistan, Faroe Adaları, Gürcistan

C5 Grubu: Romanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Moldova

C6 Grubu: Belarus, Kazakistan, Ermenistan

Kaynak: Anadolu Ajansı

