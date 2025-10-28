Milliler iki maçta 7 gol attı, Uluslar B Ligi'nde kaldı

Kadın A Millî Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanşında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Melike Pekel, 29. dakikada Kader Hançar ve 78. dakikada Busem Şeker kaydetti.

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Priştine'de Kosova'yı 4-0 yenen Kadın A Millî Takımımız, rakibini rövanşta da mağlup ederek UEFA Uluslar B Ligi'nde kaldı.

2027 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALLERİ YOLU

24 Haziran-25 Temmuz 2027 tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için UEFA Avrupa Kıtası Elemeleri grup kuraları, 4 Kasım 2025 tarihinde UEFA Genel Merkezi'nde çekilecek.



Kosova'yı eleyerek 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi'nde devam eden Millîlerimiz; Şubat, Nisan ve Haziran aylarındaki grup maçları sonucunda Ekim ve Aralık ayları arasında oynanacak Play-Off maçlarına katılma mücadelesi verecek.



32 Takımın mücadele edeceği 2027 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından 11 takım kesin olarak gidecek. A Ligi'nin 4 grup birincisi direkt olarak Brezilya'da yer alacak. Kalan 8 takım; A, B ve C Ligleri'nde oynanacak Play-Off maçları sonrası belli olacak. Play-Off'lardan gelecek 8 takımın, Avrupa sıralamasına göre ilk 7'si, Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkı kazanacak. 8. olan takım ise kıtalar arası Play-Off 2. Tur maçlarına katılacak ve başarılı olduğu takdirde, Avrupa kıtasından 12. takım olarak Dünya Kupası Finalleri'ne katılacak.