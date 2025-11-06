Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > 'Ağır silahlarla terör örgütü YPG'ye katıldılar!' Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'PKK kadroları' açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan gazeteci Şamil Tayyar, Suriye'deki terör yapılanmalarına yönelik dikkat çeken ifadelerde bulundu.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programına katılan gazeteci Şamil Tayyar, Suriye'deki terör yapılanmalarına dikkat çekti. Suriye'de, 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinden bu yana toparlanma süreci hakim oluyor.

'PKK KADROLARI AĞIR SİLAHLARLA YPG'YE KATILDILAR'

Gazeteci Tayyar, terör örgütü PKK'nın bazı kadrolarının ağır silahlarla terör örgütü YPG'ye katıldığını ifade etti.

Mevcut duruma karşı atılması gereken adımlara değinen Tayyar, gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

'Ağır silahlarla terör örgütü YPG'ye katıldılar!' Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'PKK kadroları' açıklaması - 1. Resim

'GİDERKEN AĞIR SİLAHLARI DA GÖTÜRDÜLER'

Tayyar, "terör örgütü PKK'nın bazı kadroları Suriye'ye geçti ve YPG'ye katıldı" sözleriyle önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

Kendini feshetmiş bir örgüt emir komuta içinde adam çekiyor. Terör örgütü PKK’nın bazı kadroları ağır silahlarla YPG’ye katıldı. Giderken ağır silahlarını da götürdüler.

Suriye’nin kuzeyinde farklı bir yapılanma da var. Kanun çıkarılması gerekiyorsa çıkarılsın. Eğer buradaki eksiklik bir yasal düzenlemeyse, yapın kardeşim. Kimsenin bir bahanesi kalmasın.

Tayyar, "Uzatmadan gereken yapılsın. Kasım ayı içerisinde bitsin. Millet ne olup bittiğini bilmiyor" değerlendirmesini yaptı.

