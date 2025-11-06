Davutoğlu'ndan Özdağ'a: Provokatör bir faşistsin

Ahmet Davutoğlu, Külliye’deki resepsiyona katılması üzerinden kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sert tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Şimdi birinden bahsedeceğim. İsmini zikretmeyeceğim, siz bilirsiniz onu. Suriyeliler üzerinden halkı nasıl provoke ettiğini unutmadık. Hani mancınıklarla gönderecekti değil mi insanları bu provokatör faşist… Onun dediğini yapsaydık nasıl bakacaktık dünyanın yüzüne? Bu faşist zihin asla Türk dostu değildir. Kürt ve Arap düşmanıdır. Kim Türkiye’de Kürt ve Arap düşmanlığı yapıyorsa Türk’ün değil İsrail’in dostudur” dedi.