Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Davutoğlu'ndan Özdağ'a: Provokatör bir faşistsin

Davutoğlu'ndan Özdağ'a: Provokatör bir faşistsin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Davutoğlu&#039;ndan Özdağ&#039;a: Provokatör bir faşistsin
Davutoğlu, Özdağ, Külliye, Protesto, Provokasyon, Faşizm, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Külliye’deki resepsiyona katılması üzerinden kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sert tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu, Külliye’deki resepsiyona katılması üzerinden kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sert tepki gösterdi.

Davutoğlu'ndan Özdağ'a: Provokatör bir faşistsin - 1. Resim

Davutoğlu, “Şimdi birinden bahsedeceğim. İsmini zikretmeyeceğim, siz bilirsiniz onu. Suriyeliler üzerinden halkı nasıl provoke ettiğini unutmadık. Hani mancınıklarla gönderecekti değil mi insanları bu provokatör faşist… Onun dediğini yapsaydık nasıl bakacaktık dünyanın yüzüne? Bu faşist zihin asla Türk dostu değildir. Kürt ve Arap düşmanıdır. Kim Türkiye’de Kürt ve Arap düşmanlığı yapıyorsa Türk’ün değil İsrail’in dostudur” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Her grip döneminde kalp krizi yüzde 90 artıyorTürk dizilerini örnek aldılar: Latin Amerika'ya çay demlemeyi öğrettik
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gemlik'te AK Parti hedef büyütüyor: 800 yeni üye - GündemGemlik'te AK Parti hedef büyütüyor: 800 yeni üye15 Aralık Dünya Türk Dil Ailesi Günü ilan edildi: Kürşad Zorlu: Dilimiz yaşadıkça biz de varız  - Gündem15 Aralık Dünya Türk Dil Ailesi Günü ilan edildiABD, Ankara'nın drone diplomasisini mercek altına aldı! Türkiye artık küresel aktör - GündemAnkara'nın dron diplomasisi ABD gündemindeCHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki protestolara yönelik 'provokatif paylaşım' soruşturması: 3 sanık tahliye edildi - GündemCHP İstanbul İl Başkanlığı olaylarında 3 tahliye'Ağır silahlarla terör örgütü YPG'ye katıldılar!' Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'PKK kadroları' açıklaması - Gündem'Ağır silahlarla terör örgütü YPG'ye katıldılar!'Bakan Bolat, Can Holding soruşturmasıyla ilgili iddialara cevap verdi: İnceleme 2023'te başlatıldı - Gündem"İnceleme 2023'te başlatıldı"
Sonraki Haber Yükleniyor...