Adana'da ilginç görüntü! Kuruyan baraja voleybol filesi kurdular

En son 2020 yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kozan Barajı bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen kuruma noktasına geldi

Barajda doluluk oranı yüzde 10 seviyelerine kadar düşerken, barajı besleyen su yataklarının da kurumasıyla ortaya çıkan manzara korkuttu.

Kozan Barajı'nın kıyısına atılan alkol şişeleri ve plastik atıklar ise çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

VOLEYBOL FİLESİ KURULMUŞ

Geçtiğimiz yıllarda sularla kaplı barajın kuruyan alanlarına ise direk dikilip voleybol filesi çekilmesi dikkat çekti.

Baraj çevresine ailesi ile gelen Mert Özdemir, "Eskiden su çok fazlaydı, bu yaz çok azaldı. Balık tutmaya geldik, sürekli denk geliyor, inşallah bugün de denk gelir. Çevre çok kirli. Her yer alkol şişesi. Burayı kullananlar çok kirli bırakmışlar" dedi.