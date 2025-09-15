Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzmanlar 'kuraklık kalıcı olacak' diyor: “Gıda, su ve ekonomi risk altında”

- Güncelleme:
Meteorolojik kuraklık haritası, Türkiye’nin büyük bölümünde kalıcı su stresinin başladığını gösteriyor. Uzmanlara göre kuraklık artık mevsimsel değil; 2030’a kadar su fakiri bir ülke olmamız an meselesi.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 12 aylık meteorolojik kuraklık haritasına göre, Türkiye’nin büyük bölümünde kuraklık hâkim. Özellikle İç Anadolu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun ağır kuraklık altında olduğu görülüyor. Kuraklık haritasının ortaya koyduğu sonuçları gazetemize değerlendiren meteoroloji uzmanları bu problemin artık Türkiye’de kalıcı hâle gelerek normalleştiğini söylüyor.

"ŞİDDETLİ KURAKLIK SÜREKLİLİK KAZANABİLİR"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 12 aylık haritanın Türkiye genelinde uzun süreli yağış açığını ve kalıcı su stresini yansıttığını belirtti. Kadıoğlu “Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Ege ve İç Akdeniz’de olağanüstü ve şiddetli kuraklık hâkim. Bu durum süreklilik kazanabilir. Toplam yağış azalırken kısa süreli ve şiddetli sağanakların artması da sel riskini büyütecek. Burada toprak nemi, yer altı suyu ve baraj rezervuarları gibi derin kaynakların beslenemediği ve yapısal yağış eksiklikleri görülüyor. Bu da kuraklığın Türkiye’de mevsimsel bir olayın ötesinde, kalıcı bir sorun hâline geldiğini ortaya koyuyor. 2035’e kadar alınacak uyum tedbirleri; örneğin verimli sulama, su hasadı, entegre havza yönetimi hayati önem taşıyor; aksi hâlde kuraklık haritaları giderek siyah ve koyu kahverengi hâkimiyetine kayabilir” dedi.

Uzmanlardan korkutan uyarı: Türkiye kuraklık kıskacında - 1. Resim

ÜÇÜNCÜ AŞAMADAYIZ

Meteoroloji Mühendisi Dr. Deniz Demirhan ise kuraklığın yalnızca meteorolojik değil, tarımsal, hidrolojik ve sosyolojik boyutları olduğuna dikkat çekti. Demirhan “Artık kuraklığın 3’üncü aşamasına geldik. Su yönetiminin, iklim değişikliğine uyum stratejilerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Su problemi olan bir ülke olduğumuzu artık kabul etmemiz lazım. 2030 yılında su fakiri bir ülke olma yolundayız. Bu yüzden ciddi adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı.

