Kışa geçişin ilk işareti bu tarihte! Orhan Şen müjdeyi verdi

Eylül ayının ikinci haftası geride kalırken, yurdun birçok bölgesinde sağanak etkisini hissettirmeye başladı. Oldukça sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından milyonları sevindiren bu gelişme devam edecek mi, yağmur hangi illerde etkisini hissettirecek? Merak edilen konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kışa geçişin işaretlerini alacağımız tarihi de verdi. İşte detaylar...

"KONFORLU BİR HAVA HAKİM"

CNN Türk'e konuşan ve sonbaharın kendini yavaş yavaş göstermeye başladığını belirten Orhan Şen, Türkiye genelinde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyrettiğini söyledi.

"Bugün ve yarın Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor" diyen Şen, "Meteorolojik açıdan insanın konfor yaşayabileceği bir hava hakim. Türkiye genelinde sıcaklıklar ortalamalarda ve yer yer ortalamaların biraz üzerinde seyrediyor. Örneğin İzmir’de 33, Ankara’da 28, İstanbul’da 28, Antalya’da ise 32 derece ölçülüyor" dedi.

MARMARA, BATI KARADENİZ, İÇ ANADOLU...

Yazdan kalma bir sonbahar havası yaşandığını belirten uzman isim, "Ancak önümüzdeki hafta Türkiye genelinde yağışlı bir döneme giriliyor. Marmara, Batı Karadeniz, Karadeniz’in tamamı, İç Anadolu’nun bazı kesimleri yağış alacak" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Doğu Anadolu’da da yağış bekleniyor. Bu yağışlar büyük önem taşıyor çünkü Ağustos ayında Türkiye genelinde ortalama sadece 8 kilogram yağış düştü. Bu miktar oldukça düşük. Marmara Bölgesi’nde de benzer şekilde 8 kilogramlık yağış kaydedildi. İstanbul, İzmir ve Antalya’da ise yüzde 80’e varan yağış azlığı yaşandı.

Türkiye genelinde Ağustos ayı, yüzde 50 daha az yağışla geçti. Bu nedenle önümüzdeki hafta başlayacak yağışlı periyot kritik öneme sahip. Pazartesi gününden itibaren yağışlar etkili olmaya başlayacak. Hafta sonu kuvvetli bir yağış beklenmiyor, ancak İstanbul’un kuzey ilçelerinde yerel yağışlar görülebilir.

Doğu Karadeniz’de ise her zamanki gibi yağışlar devam ediyor. Sıcaklıklar ise haftanın ilk yarısına kadar bugünden itibaren 1-2 derecelik düşüş gösterecek. Pazartesi günü başlayacak yağışlarla birlikte sıcaklıklar biraz daha düşecek. Ancak bu düşüş ortalamalara yakın olacak, ortalamanın altına pek inmeyecek.

KIŞA GEÇİŞİN İŞARETİ EYLÜL SONUNDA

Ortalamaların üzerinde seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki hafta ortalamaya doğru gerileyecek. Haftanın sonuna doğru Türkiye’nin batı bölgelerinde 2-3 derecelik bir düşüş bekleniyor. Eylül’ün ikinci yarısında ise sonbaharın daha belirgin hissedileceği, hatta kışa geçişin işaretlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Antalya ve İzmir’de sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecek. İstanbul’da ise 25-26 derecelere kadar gerileme ihtimali var.

Özetle, önümüzdeki hafta Türkiye genelinde yağışlı bir döneme giriliyor. Bu yağışlardan Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu da nasibini alacak. Ağustos ayında yaşanan düşük yağış miktarları göz önüne alındığında, bu yağışlar oldukça önemli."