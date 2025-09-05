Gözlerde sulanma ve kaşınma şikayetlerine dikkat! Sonbahardaki hastalığın habercisi

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıcalı, sonbahara geçişle hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi şikayetlerde belirgin artış görüldüğünü vurguladı.

ÖZELLİKLE SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Sarıcalı, "Pek çok kişi bu belirtileri grip veya soğuk algınlığıyla karıştırıyor ancak alerjide ateş olmaz ve şikayetler özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşır" ifadelerini kullandı.

HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bağışıklık sistemi hassas olan çocuklar, astım ve alerjik rinit hastalarının bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğine işaret eden Sarıcalı, "Tedavi edilmeyen alerjik sorunlar, kronikleşerek yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Burun tıkanıklığı uyku düzenini bozarken, göz kaşıntısı ve öksürük de günlük aktiviteleri olumsuz etkiler" bilgisini verdi.

Sarıcalı, polen yoğunluğunun arttığı sabah saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması uyarısında bulundu.

‘PENCERELERİ KAPALI TUTUN’ UYARISI

Dışarıdan eve gelindiğinde kıyafetlerin değiştirilmesi ve duş alınması gerektiğini aktaran Sarıcalı, "Pencereleri özellikle rüzgarlı havalarda kapalı tutun. Maske ve güneş gözlüğü kullanımı polen temasını azaltır" ifadelerini kullandı.

ERKEN TANI VE UYGUN TEDAVİ YAPILMALI

Sarıcalı, "Mevsim geçişlerinde alerji belirtileri ciddiye alınmalı. Şikayetleriniz günlük yaşamınızı etkilemeye başladıysa vakit kaybetmeden hekime başvurun. Erken tanı ve uygun tedavi ile alerjilerin kontrol altına alınması mümkündür" tavsiyelerinde bulundu.