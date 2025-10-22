Özel hastanelere 334 milyon TL ceza! Usulsüz sağlık hizmetine geçit yok

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), NSosyal’deki hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim yapıldı. Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı. Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik yapılan 5 bin 94 denetimde belirlenen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Açıklamada “Etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeff afl ığı artırıyoruz” denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da “Haksız, usulsüz, şeffafl ıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.