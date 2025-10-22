Malatya'da deprem oldu! Gece yarısı artçılar sürdü

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'daki sismik hareketlik dikkat çekti. Hekimhan merkezli depremler gece boyu sürdü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Son depremler listesinde Marmaraereğlisi'ndeki sarsıntıya da yer verildi.

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da saat 03:54 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. Hekimhan merkezli deprem yerin 12 kilometre altında gerçekleşti, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bölgede gece boyu peş peşe meydana gelen sarsıntılar devam ediyor.

TEKİRDAĞ DA SALLANDI

Öte yandan sabaha karlı Tekirdağ'da bir deprem oldu. Saat 05:05'de Marmaraereğlisi'nde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 2,4 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu aktarıldı. Hepsi AFAD'ın son depremler listesinde yer aldı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.