Haberler > Gündem > Malatya'da deprem oldu! Gece yarısı artçılar sürdü

Malatya'da deprem oldu! Gece yarısı artçılar sürdü

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Malatya'dan geldi. Gece yarısı peş peşe meydana gelen sarsıntılar korkuttu. AFAD, Hekimhan merkezli depremlere ilişkin verileri paylaştı. Son depremler listesinde Marmaraereğlisi'ndeki sarsıntı da yer aldı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'daki sismik hareketlik dikkat çekti. Hekimhan merkezli depremler gece boyu sürdü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Son depremler listesinde Marmaraereğlisi'ndeki sarsıntıya da yer verildi.

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da saat 03:54 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. Hekimhan merkezli deprem yerin 12 kilometre altında gerçekleşti, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bölgede gece boyu peş peşe meydana gelen sarsıntılar devam ediyor. 

TEKİRDAĞ DA SALLANDI

Öte yandan sabaha karlı Tekirdağ'da bir deprem oldu. Saat 05:05'de Marmaraereğlisi'nde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 2,4 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu aktarıldı. Hepsi AFAD'ın son depremler listesinde yer aldı. 

Muğla'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

