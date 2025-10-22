Muğla'da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Korkutan deprem haberleripeş peşe geldi. Gece boyu ard arda meydana gelen sarsıntılar yürekleri ağza getirdi. Malatya'da artçı sarsıntılar sürerken Tekirdağ'da bir deprem kaydedildi. Sabaha karşı Muğla sallandı. Bölgede son günlerde sıklaşan 4 üstü depremler dikkat çekti. AFAD şiddetli sarsıntı sonrası ilk verileri paylaştı.

MUĞLA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da saat 05:45 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu. Ortaca merkezli deprem yerin 28 kilometre altında gerçekleşti. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.