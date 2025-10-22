CHP'de kritik hafta! Mutlak butlana karşı '23 Ekim' önlemi alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) şaibeli kurultay davasına yönelik tedirginlik sürüyor. İddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için mücadele eden CHP yönetimi, 24 Ekim'deki kritik duruşmadan bir defa daha 'erteleme' kararı çıkmasını bekliyor.

Dava kapsamındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan partililere yönelik ihraç dalgası başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm tepkilere rağmen yine mahkeme sonucunu beklemeden kritik kararlar almaya devam ediyor.

CHP'DE BUTLAN KORKUSU

Cuma günü görülecek mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için CHP'de yarın PM toplantısı yapılacak. Söz konusu toplantıda 39. Olağan Kurultay tarihinin netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yeni bir ön alma girişimine daha hazırlanan CHP yönetimi, mahkemeden ihtiyati tedbir ya da mutlak butlan kararı çıkması halinde, kendi belirledikleri tarihte olağan kurultayın bir an önce yapılmasını sağlayarak yeniden partinin başına geçmeyi hedefliyor.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN TÜM İMZALARI GEÇERSİZ OLUR"

Sabah'ta yer alan habere göre parti içi muhalefet ise mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti lideri sıfatıyla bugüne kadar attığı tüm imzaların 'hükümsüz' hale geleceğini, dolayısıyla alınan kararların da boşa düşeceğini söylüyor. Bu kapsamda kurultay tarihinin yeni gelecek olan yönetimin inisiyatifinde olacağı öne sürülüyor.

PARTİDE İHRAÇ DALGASI

Göreve geldiği ilk günden bu yana parti içi muhalefete yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürüten CHP yönetimi, daha ilk yılını tamamlamadan 400'ü aşkın partiliyi disipline sevk etmişti. Son dönemde de Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş başta olmak üzere birçok CHP'li arka arkaya partiden ihraç edildi. Bir diğer muhalif partili Berhan Şimşek ise CHP yönetiminin, kendisi de dahil olmak üzere disiplin süreci devam eden 60'ın üzerinde ismi mahkeme günü genel merkeze savunma vermeye çağırdığını duyurdu.