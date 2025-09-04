Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akıllara durgunluk veren olay! Bir paket cips yedi, hayatı değişti: Acı gerçeği hastanede öğrendi

Akıllara durgunluk veren olay! Bir paket cips yedi, hayatı değişti: Acı gerçeği hastanede öğrendi

- Güncelleme:
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuzey İrlanda'nın Belfast şehri yakınlarında yaşayan 45 yaşındaki Hazel Smyth’in yediği cips sayesinde hayatı kurtuldu. Her yediğinde dilinin özellikle sağ tarafından batma hisseden kadın, acı gerçeği hastanede öğrendi. 

Belfast yakınlarında yaşayan Hazel Smyth’in hayatı yediği bir paket cipsle değişti. Söz konusu cipsi her yediğinde dilinin sağ kısmında batma yaşayan kadın, bunu alerjik bir duruma veya gıda intoleransına bağladı. Ancak aynı sorunu çikolata ve domates gibi yiyecekleri yiyince de yaşamaya devam etti. 

ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Dilindeki ağrının sebebini öğrenmek isteyen Hazel, yapılan bir dizi testin ardından dil kanseri teşhisi aldı. 2024 yılında  birinci evre dil kanseri teşhisi konulan kadının dilinin bir bölümü kesildi. Bu ameliyatta hayatta kalma şansı yüzde 50 olarak belirtildi. 

Akıllara durgunluk veren olay! Bir paket cips yedi, hayatı değişti: Acı gerçeği hastanede öğrendi - 1. Resim

Kısa süre sonra doktorlar, kanserin lenflerine de sıçradığını tespit etti. Bunun sonucunda genç kadın uzun süren bir operasyon daha geçirmek zorunda kaldı. 

Hazel, kendisini kurtaran şeyin cipsler ve diğer baharatlı yiyecekler olduğunu ve uyarı işaretleri olmasaydı hayatta kalamayacağına inanıyor.

''HER ŞEYİ GÖRMEZDEN GELEBİLİRDİM''

Hazel, "Her şeyi bir alerjiye bağlayıp görmezden gelebilirdim. Kanser daha da yayılırdı. O cips hayatımı kurtardı. Vücudum bana bir sorunum olduğunu söylüyordu. Ağzında herhangi bir ağrı veya değişiklik olan herkesin doktora gitmesini söylerdim." ifadelerinde bulundu. 

