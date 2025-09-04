ABD’de abla vahşeti! 8 yaşındaki kardeşini işkence ederek öldürdü: Boş yere suçlanıyorum

Kan donduran olay, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşandı. Kara Walker ve 18 yaşındaki erkek arkadaşı Nolan Stallings, Walker’ın 8 yaşındaki erkek kardeşi Charles’ı işkence ederek öldürdü.

İŞKENCE BİRKAÇ GÜN DEVAM ETMİŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ikilinin çocuğu Highlands'deki bir eve kapattığı ve birkaç gün boyunca sert cisimlerle şiddet uyguladığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasında çatlak ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre, yapılan otopside çocuğun künt travma sonucu öldüğü ortaya çıktı. Savcılar, çocuğun birkaç gün boyunca istismara ve işkenceye maruz kaldığını söyledi.

''BOŞ YERE SUÇLANIYORUM''

Walker’ın ölümüyle bağlantılı olarak tutuklanan abla, mahkemede konuştu. Kara, masum olduğunu iddia ederek, çocuğun ölümünün arkasında erkek arkadaşının olduğunu öne sürdü. Kara, "Boş yere suçlanıyorum. Kardeşime zarar verecek hiçbir şey yapmam" dedi.

Erkek arkadaşının zaman zaman kendisine de kötü davrandığını belirten Kara, bunu daha önce kimseye söylemediğini bildirdi.

Kara’nın anne ve babası ise kızlarının yanında durarak küçük kardeşine zarar vereceğine inanmadıklarını belirtti. Aile, Stallings'in cinayetle suçlanması gerektiğini kaydetti.

Stallings, 1 milyon dolar kefaletle hapisten çıktı ve 18 Eylül'de tekrar mahkemeye çıkacak. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.