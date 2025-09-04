Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de üniversitede silahlı saldırgan paniği! Yetkililer alarma geçti

ABD'de üniversitede silahlı saldırgan paniği! Yetkililer alarma geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'deki Massachusetts Lowell Üniversitesi'nde şüpheli bir silahlı saldırgan yetkilileri harekete geçirdi. Geniş çaplı arama çalışması başlatan polis şüphelinin bulunamadığını açıklarken, yapılan "içeride kalma" uyarısı yaklaşık 2 buçuk saat sonra yürürlükten kaldırıldı.

ABD'deki Massachusetts Lowell Üniversitesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Kampüste Saat 14.30 sıralarında güney kampüsündeki Riverview Suites yurdu yakınında öğrencilerin kameralarına yansıyan ve silah taşıdığı görülen bir kişi, üniversite yönetimini alarma geçirdi.

BİNLERCE ÖĞRENCİYE ''İÇERİDE KALIN'' UYARISI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, saat 15:00 sıralarında üniversitede bulunan binlerce öğrenciye "içeride kalma" uyarısı yapıldı. Polis ise 1,65 boylarında, gri veya beyaz sweatshirt ile siyah şort giyen Asyalı erkek bir şüpheliyi bulmak üzere geniş çaplı operasyon başlattı. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Lowell bölgesindeki bazı okulların öğrencileri de dersliklerde tutulurken, otobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı.

ABD'de üniversitede silahlı saldırgan paniği! Yetkililer alarma geçti - 1. Resim

GERÇEK OLDUĞU DOĞRULANDI

Yaklaşık 2 buçuk saat süren arama çalışmalarının ardından açıklama yapan Lowell Polis Şefi Ron Dickerson, sosyal medyada paylaşılan görüntünün gerçek olduğunu doğrulayarak, "Aynı görüntüyü bizim güvenlik kameralarımız da kaydetti" dedi.

Buna rağmen kampüste "aktif saldırgan" olarak değerlendirilecek hiçbir şüphelinin bulunamadığını söyleyen Dickerson, ayrıca silah ateşlendiğine dair bir kanıtın olmadığını ifade etti. Öğrencilere yapılan "içeride kalma" uyarısı saat 17:30 sıralarında yürürlükten kaldırılırken, polisin gece boyunca kampüs ve çevresindeki güvenlik önlemlerini sürdüreceği bildirildi.

