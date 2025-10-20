Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mercedes-Benz’den sıra dışı konsept: Vision Iconic

Mercedes-Benz’den sıra dışı konsept: Vision Iconic
Markanın zengin geçmişini, yakın gelecekle buluşturan konsept modeli solar boya, seviye 4 otonom ve nöromorfik bilişim gibi sıra dışı teknolojilere sahip.

ALİ ÇELİK - Vision Iconic adı verilen modelin çarpıcı krom ızgarası, elektrikli araçlar dünyasına ilginç bir gönderme niteliği taşırken iç mekânda ise tamamen analog yapı şaşırtıcı.

