Mercedes-Benz'den sıra dışı konsept: Vision Iconic
Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Markanın zengin geçmişini, yakın gelecekle buluşturan konsept modeli solar boya, seviye 4 otonom ve nöromorfik bilişim gibi sıra dışı teknolojilere sahip.
ALİ ÇELİK - Vision Iconic adı verilen modelin çarpıcı krom ızgarası, elektrikli araçlar dünyasına ilginç bir gönderme niteliği taşırken iç mekânda ise tamamen analog yapı şaşırtıcı.
ALİ ÇELİK