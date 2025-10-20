45 yıllık ikonik mirasın yeniden doğuşu: Fiat Grande Panda vitrine iddialı çıktı

ALİ ÇELİK - FIAT’ın yeni küresel ürün gamının ilk modeli olan ve markanın 125’inci yıl dönümünü kutladığı geçtiğimiz yıl dünya prömiyerini gerçekleştirdiği yeni Grande Panda, Türkiye’de satışa sunuldu. En zengin donanım seviyesi olan La Prima ile vitrine çıkan araç, lansmana özel 1.399.900 TL’den başlayan fiyatlarla beğenilere sunuluyor. Elektrikli motorla karşımıza çıkan Grande Panda’da 44 kWh bataryaya sahip ve 83 kW (113 HP) gücünde bir ünite görev yapıyor. WLTP verilerine göre 320 km menzile sahip araç, 132 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve 0’dan 100 km/s’ye 11,5 saniyede tırmanıyor. Segmentinde bir ilk olan entegre spiral şarj kablosu, 7 kW AC güçle 4 saat 20 dakikada yüzde 80 dolum sağlarken, 100 kW hızlı şarj sistemiyle bu süre yalnızca 27 dakikaya iniyor.

Tasarım ilhamını ilk üretilen Fiat Panda modellerinden alan Grande Panda’nın ön konsolunda bambu liflerine sahip çok özel bir kumaş kaplama kullanılmış. Kapı içlerinde yer alan mavi plastik aksamlar ise içecek kartonlarının geri dönüşümünden elde edilen malzemelerden üretilmiş. Torino’da bulunan FIAT Tasarım Merkezinin imzasını taşıyan model, kompakt boyutları ve geniş iç hacmi sayesinde hem aileler hem de şehir içi ulaşım için ideal bir seçenek hâline gelmiş.

Stellantis’in Smart Car Platformu üzerinde geliştirilen ilk FIAT modeli olma özelliğini taşıyan Grande Panda, önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak yeni model ailesinin de ilk tasarım ipuçlarını gözler önüne seriyor.

Düzenlenen basın toplantısında FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, Grande Panda’yı elektrifikasyon yolculuklarının en önemli parçalarından biri olarak işaret ederek “B-HB segmentine geri dönüşümüzü simgeleyen Grande Panda, aynı zamanda markamızın geleceğini yansıtıyor. Yıl sonuna dek 2 bin adetlik bir satış hedefindeyiz. Öte yandan FIAT markası olarak yılın ilk dokuz ayında 82 bini aşkın satışla yüzde 9 pazar payına ulaştık ve pazarın ikinci sırasındayız. Son altı yıldır toplam satışlarda liderliği bırakmadık; bu başarıda 10. yılına giren Egea’nın rolü büyük. Sadece Türkiye’de 700 bin adedin üzerinde satışa ulaştı. 2018’den bu yana ülkemizde satılan yaklaşık 7 milyon aracın 1 milyonu FIAT markalı. Bu da Türkiye’yi, Brezilya ve İtalya ile birlikte FIAT’ın en büyük üç pazarından biri haline getirdi” dedi.