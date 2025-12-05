Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Halil Ergün, kalp sağlığıyla ilgili bir operasyon geçirdi.

79 yaşındaki Halil Ergün, sabah saatlerinde özel bir hastaneye başvurarak, kalp ana damarındaki daralma nedeniyle stent taktırdı.

SAĞLIK DURUMU YAKIN TAKİPTE

Habertürk’te yer alan habere göre; doktorlar tarafından yapılan değerlendirme sonucu, kalp damarlarından birinde ciddi daralma tespit edilen usta oyuncuya, damar açıcı stent uygulandı. Operasyonun ardından Halil Ergün, sağlık durumu yakından izlenmek üzere bir gece boyunca hastanede gözetim altında tutulacak. Doktorlar, prosedürün başarılı geçtiğini ve ünlü oyuncunun genel durumunun stabil olduğunu belirtti.

Bu müdahalenin, Ergün’ün kalp sağlığını korumak ve olası komplikasyonların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

