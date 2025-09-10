Fiat Doblo Bursa’ya geri döndü

Ali Çelik / İSTANBUL - TOFAŞ, Stellantis Grubu ile yaptığı anlaşma kapsamında Türkiye’de yeni bir hafif ticari araç yatırımına imza attı. Söz konusu anlaşmaya göre TOFAŞ, Stellantis markaları Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot için “K9” modelinin hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarını çoklu enerji platformunda Türkiye’de üretecek ve dağıtım hakkına sahip olacak.

Ülkemizde Fiat Doblo modeli ile tanınan ve Türkiye ile Avrupa pazarlarına önemli satış hacimlerine ulaşan yeni K9 modelinin üretimi için TOFAŞ, yaklaşık 256 milyon avro tutarında yatırım yapacak. 2026’nın üçüncü çeyreğinde üretime başlaması planlanan proje, yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. Yatırımın tamamlanmasının ardından, 2034 yılının son çeyreğine kadar yaklaşık 660 bin araç üretimi öngörülüyor ve bu adetlerin önemli bir kısmı yurt dışı pazarlarına ihraç edilecek.

Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO’su Samir Cherfan, söz konusu imzanın Koç Holding ile uzun süredir devam eden güvenilir ortaklığın bir göstergesi olduğuna işaret ederek, “Türkiye, Orta Doğu ve Afrika yol haritamızda stratejik bir rol oynuyor. Bu iş birliği, bölge müşterilerimize yüksek kaliteli, çoklu markalı ticari araçlarla daha iyi hizmet vermemizi sağlayacaktır” dedi.

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu da konuyla ilgili açıklamasında, “TOFAŞ, bu yeni projeyle Stellantis’in küresel üretim ağına katkısını genişletmeye devam ediyor. Üretim ile AR-GE yetkinliklerimizi daha geniş pazarlara ulaştırmaktan ötürü gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ise, “Bu önemli proje, ortağımız Stellantis ile Türkiye’nin üretim alanındaki kabiliyetine duyduğumuz güveni yansıtıyor. Otomotiv sektörü için inovasyon, rekabet gücü ve uzun vadeli değer oluşturma taahhüdümüzü pekiştiriyor” dedi.