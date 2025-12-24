Nijerya'da akşam namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nijerya’da bir camiye yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı can kayıplarına yol açtı. Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde, akşam namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ilk tespitlere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, patlama camide büyük hasara neden olurken yapının bir bölümünün çöktüğü belirtildi.

ENKAZ TARANIYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen herhangi bir grup olmadı.

