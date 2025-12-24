Güllü'nün ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak cezaevinde şiddet gördüğü gerekçesiyle Silivri Cezaevi'ne nakledildiği ortaya atıldı. İddialara Ülkem'in avukatından yalanlama geldi.

Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevi değiştirildi. Gülter, Gebze Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Naklin, cezaevinde şiddet gördüğü iddialarıyla bağlantılı olduğu yönündeki haberler ise avukatı tarafından yalanlandı.

Gülter’in avukatı Merve Uçanok, katıldığı bir televizyon programında cezaevi değişikliğinin olağan bir idari işlem olduğunu belirterek, müvekkilinin darp edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Uçanok, “Nakil tamamen idarenin takdiridir, özel bir gerekçesi yok. Basında çıkan darp iddialarını ben de gazetelerden öğrendim. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil” dedi.

Güllü'nün düştüğü daire Müvekkilinin yeni cezaevine uyum sağlamaya çalıştığını aktaran Uçanok, Silivri Cezaevi’nin koşullarının daha iyi olduğunu ifade ederek, “Kendisi bana cezaevinin daha düzenli, hijyenik ve yaşam koşulları açısından daha iyi olduğunu söyledi. Bu durumdan rahatsız değildi. Masum olduğuna inancı tam ve gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ Şarkıcı Güllü (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin kapalı teras katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Ünlü sanatçının cenazesi İstanbul’da defnedilmişti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay sırasında aynı evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu’nun babası Arif Ulu ve iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Soruşturma sonucunda Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer üç şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İFADELER DOSYADA YER ALDI Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, savcılık ifadesinde olay gecesi müzik dinlediklerini ve birlikte dans ettiklerini, annesinin de bir süre sonra onlara katıldığını anlattı. Gülter, yüksek bir ses duyduktan sonra annesini pencerede göremediğini ve panikle aşağı indiğini söyledi. Ev hapsiyle serbest bırakılan Sultan Nur Ulu ise savcılıktaki ifadesinde, “Biz oynadıktan sonra Gül anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi” dedi. Soruşturma kapsamında dosyadaki çelişkili ifadeler ve teknik delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.

