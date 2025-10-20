Emlakçının gözü faizde! Merkez’in toplantısı 23 Ekim’de

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Konut kredisi faizleri şu anda aylık yüzde 2,69-3,30 bandında seyrediyor. 10 yıllık vadede 1 milyon liralık kredi kullanan bir vatandaşın aylık geri ödemesi yaklaşık 30 bin lirayı buluyor. Bu tablo, hem dar hem de orta gelir grubundaki vatandaşın ev alımını zorlaştırıyor.

Sektör temsilcileri, faizler yüzde 1-1,5 bandına gerilemeden konut piyasasında kalıcı bir canlanma beklenmemesi gerektiğini söyledi.

ATO Emlak Komite Başkanı Kenan Bayram, “Şu anda faiz oranları 2,7-2,8 civarında. Bunlar hâlâ yüksek oranlar. Kredilerin 1,50-1,60 seviyelerine düşmesi lazım. Hükûmetin politikası faiz indirimine yönelik olduğu için önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar kredilerin aşağı çekileceğini düşünüyorum. Stok çok, üretim çok ama faizler hâlâ yüksek. Talep var ama eldeki stoğu eritecek kadar değil. Faizlerin düşmesi hâlinde korkunç bir canlanma olur” dedi.

İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan da “Yüzde 1 seviyesi konut kredilerinde psikolojik sınırdır. Bugün 2,70 seviyelerinde olan oranlar hâlâ yüksek. Kredi oranlarının düşmesiyle birlikte ipotekli satışlarda artış yaşanır ve vatandaş konut kredisine yönelir” diye konuştu.