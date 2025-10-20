Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İşçi yüzde 35 zam istiyor! Yeni asgari ücret için geri sayım başladı

İşçi yüzde 35 zam istiyor! Yeni asgari ücret için geri sayım başladı

İşçi yüzde 35 zam istiyor! Yeni asgari ücret için geri sayım başladı
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişini ele almak için yarın toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de ‘Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması’ gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu 21 Ekim’de bir kez daha toplayacak. Toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız” açıklamasında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025’te Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili “TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim” demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği hâlinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YÜZDE 35 ZAM BEKLENİYOR

Asgari ücret hâlen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Öte yandan işçi tarafı bu yıl yüzde 35 civarında zam bekliyor.

