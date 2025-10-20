İşçi yüzde 35 zam istiyor! Yeni asgari ücret için geri sayım başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de ‘Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması’ gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu 21 Ekim’de bir kez daha toplayacak. Toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız” açıklamasında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025’te Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili “TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim” demişti.

İlgili Haber Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın kripto para sözleri gündem oldu

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği hâlinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YÜZDE 35 ZAM BEKLENİYOR