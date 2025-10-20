Eskiden zor bulunuyordu! İkinci elde sayısı giderek artıyor

ALİ ÇELİK - İkinci el otomobil pazarında, ağustos ayında 841.782 TL olan ortalama fiyat eylülde 855.467 TL’ye yükseldi. Online satış platformu Arabam.com tarafından yayınlanan verilere göre eylül ayında en çok tıklama alan markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel ve Peugeot oldu.

İlgili Haber 45 yıllık ikonik mirasın yeniden doğuşu: Fiat Grande Panda vitrine iddialı çıktı