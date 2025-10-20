Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Eskiden zor bulunuyordu! İkinci elde sayısı giderek artıyor

Eskiden zor bulunuyordu! İkinci elde sayısı giderek artıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eskiden zor bulunuyordu! İkinci elde sayısı giderek artıyor
Dizel Araçlar, Elektrikli Araçlar, Araba Fiyatları, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İkinci el pazarında eskiden zor bulunan dizel araçların ilan oranı yüzde 47,68’e yükseldi.

ALİ ÇELİK - İkinci el otomobil pazarında, ağustos ayında 841.782 TL olan ortalama fiyat eylülde 855.467 TL’ye yükseldi. Online satış platformu Arabam.com tarafından yayınlanan verilere göre eylül ayında en çok tıklama alan markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel ve Peugeot oldu.

Model bazında ise Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus ve Polo öne çıktı. Yakıt türlerine göre yapılan değerlendirmede, dizel araçların ilan oranı %1,48 puan artışla %47,68’e yükselirken, benzinli araçların oranı %0,06 puan düşüşle %37,93 geriledi. Elektrikli ve hibrit araçların ilan oranlarında ise rapora yansıyan önemli bir değişiklik kaydedilmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

45 yıllık ikonik mirasın yeniden doğuşu: Fiat Grande Panda vitrine iddialı çıktıGalatasaray'da Leroy Sane'nin ayağa kalkmasında 3 isim rol oynadı: Mentör gibi çalıştılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
45 yıllık ikonik mirasın yeniden doğuşu: Fiat Grande Panda vitrine iddialı çıktı - T-Otomobil45 yıllık ikonik miras vitrine iddialı çıktıBYD'den tarihin en büyük geri çağırması! Türkiye'deki modelleri kapsıyor mu? - T-OtomobilBYD'den tarihin en büyük geri çağırması!Ford'dan kritik güvenlik hamlesi! 59 bin araç geri çağrıldı - T-OtomobilFord'dan kritik güvenlik hamlesi! 59 bin araç geri çağrıldıTürkiye'de satış rekorları kırıyor! İşte fiyatı en ucuz 10 SUV araç - T-Otomobilİşte fiyatı en ucuz 10 SUV araç!Türkiye'nin en çok satan otomobiliydi! Fiat Egea Sedan artık üretilmeyecek - T-OtomobilEn çok satan model artık üretilmeyecekBYD’den gövde gösterisi! İkonik modeller Türkiye turunda - T-OtomobilBYD’den gövde gösterisi! İkonik modeller Türkiye turunda
Sonraki Haber Yükleniyor...