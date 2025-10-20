Eskiden zor bulunuyordu! İkinci elde sayısı giderek artıyor
İkinci el pazarında eskiden zor bulunan dizel araçların ilan oranı yüzde 47,68’e yükseldi.
ALİ ÇELİK - İkinci el otomobil pazarında, ağustos ayında 841.782 TL olan ortalama fiyat eylülde 855.467 TL’ye yükseldi. Online satış platformu Arabam.com tarafından yayınlanan verilere göre eylül ayında en çok tıklama alan markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel ve Peugeot oldu.
Model bazında ise Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus ve Polo öne çıktı. Yakıt türlerine göre yapılan değerlendirmede, dizel araçların ilan oranı %1,48 puan artışla %47,68’e yükselirken, benzinli araçların oranı %0,06 puan düşüşle %37,93 geriledi. Elektrikli ve hibrit araçların ilan oranlarında ise rapora yansıyan önemli bir değişiklik kaydedilmedi.
