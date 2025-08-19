Binlercesi Haydarpaşa Limanı'na geldi! İkinci el araç piyasasında düşüş başlıyor
Haydarpaşa Limanı'nda gemilerle getirilen binlerce ithal araç havadan görüntülendi. Marka ve modeline göre park edilen araçların görüntüsü ithalatın da boyutunu gözler önüne serdi.
Türkiye'nin en önemli limanlarından Haydarpaşa Limanı, son zamanların en hareketli günlerini geçiriyor. Üretildikleri ülkelerden deniz yoluyla taşınan otomobiller, liman sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edildi.
Dron ile kaydedilen görüntülerde, limanın büyük bölümünü kaplayan yüzlerce aracın oluşturduğu sıra sıra dizili manzara dikkat çekti.
SIFIRLAR GELİYOR, İKİNCİ EL PİYASASI DÜŞÜYOR
Liman sahasında bir süre bekletilen araçların, gümrük işlemlerinin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.
Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi.
Öte yandan, havadan çekilen görüntüler, ithalatın boyutunu gözler önüne sererken, limanda araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği görüldü.