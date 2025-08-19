Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Araç sahipleri dikkat: 3 Bakanlık devreye girdi... Resmen yayımlandı, artık zorunlu olacak!

Trafik güvenliğini artırmak için alınan önlemler çerçevesinde sıfır araçlarda artık takip ve kamera sistemi zorunlu olacak. Eski araçlardaki geçiş süreci ise 2026'dan 2028'e kadar belirlendi.

Trafikteki güvenliği artırmak için yeni adımlar atılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte araçlarda bulunması zorunlu olacak araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esasları netleştirildi.

ESKİ ARAÇLAR İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ 

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda söz konusu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak.

Daha önce trafiğe çıkan araçlar için ise kademeli bir geçiş takvimi belirlendi:

2025–2023 model araçlar için: 1 Ocak 2026’ya kadar,

2022–2018 model araçlar için: 1 Ocak 2027’ye kadar,

2017 ve öncesi model araçlar için: 1 Ocak 2028’e kadar ilgili donanımlar aranmayacak.

OKUL SERVİSLERİNDE SON DURUM

Yönetmelikte ayrıca okul servislerine yönelik geçici bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni şartlar 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.

3 BAKANLIK DEVREDE

Yeni yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanlığı, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

