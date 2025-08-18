Taşıt kredileri BDDK'ya takıldı! Piyasa senetli satışa geri dönmeye başladı

Krediye erişimin zorlaşmasıyla birlikte senetli satış sistemleri, faizsiz finansman ve kredi kartıyla taksitlendirme gibi yöntemler öne çıkmaya başladı.

Otomerkezi net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, özellikle senetli satışlarda dolandırıcılık riskine dikkat çekerek “Tüketicilerin kurumsal ve güvenilir firmaları tercih etmeleri bu noktada önemli. Araştırmalara göre artık satılan her 10 araçtan sadece 1’i taşıt kredisiyle alınırken, 2’si kredi kartı ve 1’i senetle finanse ediliyor. Sektörün rahatlaması için kredi limitlerinin araç değerinin en az %70’ine çıkarılıp vadelerin uzatılması gerek. Aksi hâlde riskli kayıt dışı yöntemlerin payının daha da artacağını öngörüyoruz” dedi.