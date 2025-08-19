Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karar resmen yürürlüğe girdi! Anne babalar dikkat... Okul servislerinde yeni düzenleme

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre okul servislerinde bazı değişiklikler yapıldı. Artık servis araçlarının tüm koltukları görecek şekilde araç içi kamerası bulundurması zorunlu oldu.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemede, yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanun ve kararnamelere yeni eklentiler yapıldı.

OKUL TANIMI GENİŞLETİLDİ, ÖĞRENCİ TANIMINA EKLEMELER YAPILDI

Okul tanımı genişletilerek kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de kapsama dahil edildi. Öğrenci tanımına da eklentiler yapılarak okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmî ve özel kurumları içerdi.

Karar resmen yürürlüğe girdi! Anne babalar dikkat... Okul servislerinde yeni düzenleme - 1. Resim

SERVİSLERDE KAMERA ZORUNLULUĞU

Yönetmelikte yapılan değişiklikle okul servis araçlarına kamera zorunluluğu getirildi. Artık servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, teknik şartlara uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacak.

FİYATLAR İÇİN ÖNEMLİ HÜKÜM

Fiyat tarifelerinde ise büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu hale getirildi.

Karar resmen yürürlüğe girdi! Anne babalar dikkat... Okul servislerinde yeni düzenleme - 2. Resim

SÜRÜCÜLERE KOLAYLIK

Servis şoförlerinin sürücü belgeleriyle ilgili düzenlemede de kolaylık yapıldı. Buna göre, D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise en fazla 3 yılı gerekli süreden sayılacak.

Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

