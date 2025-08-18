Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Lekeli" çıkan sıfır otomobille ilgili karar! Satan bayi değiştirmek zorunda

Bir vatandaşın aldığı sıfır aracın bazı bölgelerinde tortu şeklinde lekeler oluştu. Bayiden değişim talebine ret cevabı alan vatandaş soluğu mahkemede aldı. Yargıtay'dan ise kritik karar geldi. Mahkeme, aracın değiştirilmesini kararlaştırdı.

Ankara'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre satın aldığı aracın kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti.

BAYİ DEĞİŞİM TALEBİNİ REDDETTİ

Durumu aracı satın aldığı firmaya bildiren vatandaş, "lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği" cevabını aldı. Cila sonrası lekeler geçmeyince hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesini talep eden kişinin isteği bayi tarafından reddedildi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Aracını değiştiremeyen vatandaş, bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı ve otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu, lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız şekilde teslim edildiğini savunan davalı şirket ise davanın reddini istedi.

ARACIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI VERİLDİ

Davacıyı haklı bulan Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ifade edildi.

YARGITAY KARARI ONADI

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna hükmetti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına işaret edilen Yargıtay kararında, şu ifadeler yer aldı:

"Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir."

